«Зенит» — «Славия»: счет матча 1:0, обзор

Александр Кокорин
ФК «Зенит»
В составе победителей единственный мяч записал на свой счёт нападающий Александр Кокорин, который отличился на 80-й минуте после результативной передачи от полузащитника Леандро Паредеса.
В другом матче группы C «Копенгаген» в гостях обыграл «Бордо» — 2:1.
Таким образом, «Зенит» и «Копенгаген» с четырьмя очками лидируют в квартете, на третьей строчке расположилась «Славия» (3 очка), на четвертой — «Бордо» (0).
В следующем матче турнира сине-бело-голубые 25 октября примут «Бордо», а команда из Чехии в этот же день на выезде сыграет с «Копенгагеном».
Лига Европы. Группа C
«Зенит» (Россия) — «Славия Пр» (Чехия) — 1:0 (0:0)
Гол: Кокорин, 80«Зенит» (Россия): Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Набиуллин (Заболотный, 90+3), Мак (Кузяев, 64), Паредес, Краневиттер, Ерохин, Дзюба, Дриусси (Кокорин, 63)«Славия Пр» (Чехия): Коларж, Цоуфал (Фридрих, 83), Кудела, Нгаде-Нгаджюи, Боржил, Стох, Соучек, Хушбауэр, Траоре (Дели, 89), Змргал, Матоушек (Бэлуцэ, 53)Предупреждения: Соучек, 36. Бэлуцэ, 60. Нету, 90+5