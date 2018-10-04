«Зенит» — «Славия»: счет матча 1:0, обзор

В матче второго тура Лиги Европына своем поле нанес поражение чешскойсо счетом 1:0 (0:0).

В составе победителей единственный мяч записал на свой счёт нападающий Александр Кокорин, который отличился на 80-й минуте после результативной передачи от полузащитника Леандро Паредеса.

В другом матче группы C «Копенгаген» в гостях обыграл «Бордо» — 2:1.

Таким образом, «Зенит» и «Копенгаген» с четырьмя очками лидируют в квартете, на третьей строчке расположилась «Славия» (3 очка), на четвертой — «Бордо» (0).

В следующем матче турнира сине-бело-голубые 25 октября примут «Бордо», а команда из Чехии в этот же день на выезде сыграет с «Копенгагеном».