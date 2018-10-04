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    «Зенит» минимально переиграл «Славию»

    «Зенит» — «Славия»: счет матча 1:0, обзор

    Лига Европы Футбол России Зенит
    В матче второго тура Лиги Европы «Зенит» на своем поле нанес поражение чешской «Славии» со счетом 1:0 (0:0).

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин
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    В составе победителей единственный мяч записал на свой счёт нападающий Александр Кокорин, который отличился на 80-й минуте после результативной передачи от полузащитника Леандро Паредеса.

    В другом матче группы C «Копенгаген» в гостях обыграл «Бордо» — 2:1.

    Таким образом, «Зенит» и «Копенгаген» с четырьмя очками лидируют в квартете, на третьей строчке расположилась «Славия» (3 очка), на четвертой — «Бордо» (0).

    В следующем матче турнира сине-бело-голубые 25 октября примут «Бордо», а команда из Чехии в этот же день на выезде сыграет с «Копенгагеном».

    Лига Европы. Группа C
    «Зенит» (Россия) — «Славия Пр» (Чехия) — 1:0 (0:0)
    Гол: Кокорин, 80«Зенит» (Россия): Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Набиуллин (Заболотный, 90+3), Мак (Кузяев, 64), Паредес, Краневиттер, Ерохин, Дзюба, Дриусси (Кокорин, 63)«Славия Пр» (Чехия): Коларж, Цоуфал (Фридрих, 83), Кудела, Нгаде-Нгаджюи, Боржил, Стох, Соучек, Хушбауэр, Траоре (Дели, 89), Змргал, Матоушек (Бэлуцэ, 53)Предупреждения: Соучек, 36. Бэлуцэ, 60. Нету, 90+5
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