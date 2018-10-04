Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на лучшего игрока недели номинированы форвард «Ювентуса» Пауло Дибала, нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар, форвард «Ромы» Эдин Джеко и нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Напомним, Дибала в матче против «Янг Бойз» (3:0) оформил хет-трик, Неймар отметился тремя голами в матче «ПСЖ» против «Црвены Звезды», а Джеко забил три мяча а поединке «Рома» — «Виктория Пльзень» (5:0). На счету Месси — дубль в поединке против «Тоттенхэма», который «Барселона» выиграла со счетом 4:2.

Болельщики могут проголосовать за игрока недели на официальном сайте УЕФА. 0