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    «Ред Булл» — «Селтик»: онлайн-трансляция начнется в 19:55

    Ред Булл — Селтик (04.10.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    В 19:55 в группе B Лиги Европы начнётся матч «Ред Булл» — «Селтик».

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    Последний матч между собой: «Селтик» — «Ред Булл» 1:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ред Булл»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Ред Булл» — «Селтик». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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