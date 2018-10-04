Ред Булл — Селтик (04.10.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 19:55 в группе B Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Селтик» — «Ред Булл» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ред Булл»).

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