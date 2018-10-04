«Краснодар» — «Севилья»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Квинси Промес
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С первых минут в составе испанского клуба выйдет экс-форвард московского «Спартака» Квинси Промес.
«Краснодар»: Крицюк, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Мамаев, Каборе, Газинский, Классон, Вандерсон, Куэва.
«Севилья»: Вацлик, Серхи Гомес, Кьяер, Гнаньон, Навас, Нолито, Банега, Меса, Арана, Муриэль, Промес.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Севилье». Коэффициент на ее победу — 2.35, на успех «Краснодара» — 3.10, на ничью — 3.50. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.