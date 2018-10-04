Канчельскис может возглавить клуб из Узбекистана

Бывший футболисти сборнойможет продолжить тренерскую карьеру в чемпионате Узбекистана, сообщает Championat Asia.

По информации источника, в услугах 49-летнего российского специалиста заинтересован клуб узбекистанской суперлиги «Навбахор».

Напомним, ранее он работал в московском «Солярисе», «Юрмале», «Волге» из Нижнего Новгорода, «Уфе» и «Торпедо-ЗИЛ».

В качестве футболиста Канчельскис выступал в таких клубах, как киевское «Динамо», «Шахтер», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Фиорентина», «Рейнджерс», «Манчестер Сити» и других. С 2004 по 2005 год он поиграл в своем первом в карьере российском клубе — «Сатурне», а в 2006 году завершил выступления в «Крыльях Советов». В сборных СССР, СНГ и России он провел с 1990 по 1998 год 59 матчей и забил 7 голов. 0