Сборная Англии продлила контракт с главным тренером

Главный тренер сборнойпродлил контракт с Футбольной ассоциацией Англии, сообщает пресс-служба организации.

Гарет Саутгейт skysports.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Новое соглашение 48-летнего специалиста будет рассчитано до 2022 года. Срок прежнего контракта специалиста с Футбольной ассоциацией Англии истекал после чемпионата Европы 2020 года.

По некоторым данным, зарплата Саутгейта после подписания нового контракта вырастет до 3 миллионов фунтов в год.

Саутгейт работает в сборной Англии с 2016 года. На ЧМ-2018 под его руководством команда впервые за 28 лет вышла в полуфинал, где проиграла Хорватии (1:2). В матче за 3-е место англичане уступили бельгийцам (0:2). 0