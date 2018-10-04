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    Сборная Англии продлила контракт с главным тренером

    Сборная Англии Футбол Англии
    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт продлил контракт с Футбольной ассоциацией Англии, сообщает пресс-служба организации.

    Гарет Саутгейт
    Гарет Саутгейт
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    Новое соглашение 48-летнего специалиста будет рассчитано до 2022 года. Срок прежнего контракта специалиста с Футбольной ассоциацией Англии истекал после чемпионата Европы 2020 года.

    По некоторым данным, зарплата Саутгейта после подписания нового контракта вырастет до 3 миллионов фунтов в год.

    Саутгейт работает в сборной Англии с 2016 года. На ЧМ-2018 под его руководством команда впервые за 28 лет вышла в полуфинал, где проиграла Хорватии (1:2). В матче за 3-е место англичане уступили бельгийцам (0:2). 0

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