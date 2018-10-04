Сборная Англии продлила контракт с главным тренером

Гарет Саутгейт
skysports.com
Новое соглашение 48-летнего специалиста будет рассчитано до 2022 года. Срок прежнего контракта специалиста с Футбольной ассоциацией Англии истекал после чемпионата Европы 2020 года.
По некоторым данным, зарплата Саутгейта после подписания нового контракта вырастет до 3 миллионов фунтов в год.
Саутгейт работает в сборной Англии с 2016 года. На ЧМ-2018 под его руководством команда впервые за 28 лет вышла в полуфинал, где проиграла Хорватии (1:2). В матче за 3-е место англичане уступили бельгийцам (0:2). 0