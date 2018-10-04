Данни: В матче со «Славией» «Зенит» должен брать три очка

Экс-игрокрассказал, за счет чего чешский клуб может обыграть питерцев в Лиге Европы.

«Уверен, что "Зенит" — фаворит. Игра пройдет в Петербурге, "Зенит" намного сильнее. Конечно, в футболе может случиться все, что угодно, поэтому важнее всего доказать свою силу на поле. У зенитовцев есть все для этого, а главное — необходимое качество игры», — сказал Данни в интервью «Спорт-Экспрессу».

«За счет чего "Славия" может обыграть "Зенит"? В "Славии" отлично знают, что делать, чтобы победить — надежно играть в обороне и ловить соперника на контратаке, чтобы забить гол. Но "Зенит" отлично готов к матчу и должен набрать три очка, которые ему нужны», — также отметил португалец.

Матч «Зенит» — «Славия» состоится сегодня, 4 октября. Начало — в 19.55 мск. 0