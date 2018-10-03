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    Влашич: Гончаренко каждый день повторял, что ЦСКА способен обыграть «Реал»

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    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0).

    Никола Влашич
    Никола Влашич
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    «Эмоции переполняют меня! Мы проделали огромную работу перед игрой. Тренер каждый день повторял нам, что мы способны обыграть "Реал", и мы сами верили в это. Сейчас мы счастливы. "Реал" — топ-команда, а у нас молодой коллектив, и мы показали, на что способны.

    Мы агрессивно начали встречу. Когда мяч был у Крооса, я увидел, куда он собирается дать пас, побежал туда. Передача у него получилась слабой, так что я овладел мячом и пробил по воротам. Гол дал нам сумасшедший заряд энергии. Мы перекрывали свободные зоны, не позволяли сопернику использовать проникающие пасы. Мы провели очень хорошую игру.

    После гола на первый план вышел характер. Нельзя играть с "Реалом" в атакующий футбол. Мы действовали иначе, использовали контратаки.

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    • Что касается атмосферы на стадионе, то была потрясающая поддержка. Полный стадион! Думаю, я еще никогда не играл при таком количестве зрителей, и я им благодарен. Они придали нам сил, энергии», — приводит слова Влашича официальный сайт ЦСКА. 0

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