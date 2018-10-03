«Тоттенхэм» — «Барселона»: счет 0:2 после первого тайма

Фрагмент матча
fcbarcelona.com
«Сине-гранатовые» забили первый гол уже на 2-й минуте. Лионель Месси сделал классный заброс на левый край штрафной на Жорди Альбу, Уго Льорис опрометчиво пошел на перехват, поэтому, когда защитник каталонцев сделал передачу, Филиппе Коутиньо оставалось лишь поразить пустые ворота, что он и сделал.
На 28-й минуте гости удвоили свое преимущество. Коутиньо исполнил классную передачу из чужой штрафной назад под удар Ивану Ракитичу, а тот классным выстрелом в касание отправил мяч в ближнюю шестерку ворот Льориса.