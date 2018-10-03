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    «Сибирь-2» — «Чита»: онлайн-трансляция начнется в 14:00

    Сибирь-2 — Чита (03.10.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол России
    В 14:00 зоны Восток начнётся матч «Сибирь-2» — «Чита».

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    Последний матч между собой: «Сибирь-2» — «Чита» 1:1 (полная статистика встреч).

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