ПСВ — Интер. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (03.10.2018)

Составы команд:
«ПСВ»: Йерун Зут, N.Viergever, Даниэль Швааб, Angelino, Denzel Dumfries, Гастон Перейра, Йоррит Хендрикс, Pablo Rosario, Люк Де Йонг, Hirving Lozano, Steven Bergwijn.
«Интер»: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Квадво Асамоа, Данило Д'Амброзио, Милан Шкриньяр, Matias Vecino, Раджа Найнгголан, Matteo Politano, Иван Перишич, Марсело Брозович, Мауро Икарди.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «ПСВ» со счетом 1:0. 0