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    Кавани и Неймар с первых минут сыграют против «Црвены Звезды»

    «Пари Сен-Жермен» — «Црвена Звезда»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Лига чемпионов ПСЖ Футбол Франции Календарь Лиги чемпионов
    Стали известны составы «Пари Сен-Жермен» и «Црвены Звезды» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Кавани и Неймар с первых минут сыграют против «Црвены Звезды»
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    Встреча группы C пройдет на «Парк де Пренс» и начнется в 19:55 мск. Главный арбитр — Артур Соареш Диаш из Португалии.

    «Пари Сен-Жермен»: Ареоля, Силва, Кимпемпе, Верратти, Мбаппе, Кавани, Неймар, Ди Мария, Менье, Бернат, Рабьо.

    Запасные: Сибуа, Керер, Маркиньос, Шупо-Мотинг, Дракслер, Дьяби, Нсоки.

    «Црвена Звезда»: Борян, Йовичич, Дегенек, Крстичич, Марин, Чаушич, Симич, Родич, Стойкович, Бен-Набуан, Савич.

    Запасные: Попович, Павков, Эбесилио, Бабич, Кафу, Йованчич, Гобелич.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Пари Сен-Жермен». Коэффициент на его победу — 1.08, на успех «Црвены Звезды» — 47.55, на ничью — 19.25. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

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