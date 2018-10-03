«Пари Сен-Жермен» — «Црвена Звезда»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны составы «Пари Сен-Жермен» и «Црвены Звезды» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы C пройдет на «Парк де Пренс» и начнется в 19:55 мск. Главный арбитр — Артур Соареш Диаш из Португалии.

«Пари Сен-Жермен»: Ареоля, Силва, Кимпемпе, Верратти, Мбаппе, Кавани, Неймар, Ди Мария, Менье, Бернат, Рабьо.

Запасные: Сибуа, Керер, Маркиньос, Шупо-Мотинг, Дракслер, Дьяби, Нсоки.

«Црвена Звезда»: Борян, Йовичич, Дегенек, Крстичич, Марин, Чаушич, Симич, Родич, Стойкович, Бен-Набуан, Савич.

Запасные: Попович, Павков, Эбесилио, Бабич, Кафу, Йованчич, Гобелич.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Пари Сен-Жермен». Коэффициент на его победу — 1.08, на успех «Црвены Звезды» — 47.55, на ничью — 19.25. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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