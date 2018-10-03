Модрич: Не планировали терять очки в Москве

Полузащитникпрокомментировал поражение от(0:1) в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы злимся, потому что не планировали терять очки в Москве. Атмосфера в раздевалке напряженная. Сейчас надо поднять головы и двигаться вперед. В последних трех матчах нам не удалось показать свой уровень. Когда голы не идут, то любой начнет нервничать. Тем не менее, мы найдем выход из этой ситуации.

Тренер дал мне отдых, поэтому остался в запасе. Мне пришлось провести без перерывов три или четыре матча. Но в итоге все равно пришлось выходить на поле. Все пошло не по плану, а я пытался помочь. Жаль, что не реализовали свои моменты», — цитирует Модрича пресс-служба «Реала». 0