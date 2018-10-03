Гончаренко отметил игру ЦСКА в защите

Главный тренер ЦСКАподелился эмоциями после победы москвичей над «Реалом» (1:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«На самом деле, когда заканчивается такая игра, нет никаких эмоций: ни радости, ни разочарования, потому что все выгорает во время игры. Наверное, осознание придет завтра-послезавтра. Мы вправе насладиться этим вечером.

Считаю, что мы были великолепны в защите. У нас была команда на поле, которая сражалась друг за друга.

Наверное, задор, молодость, которые у нас есть, помогли нам выстоять. То давление и владение мячом, которые были у "Реала" — а не надо забывать, какая команда с нами играла, — мы выдержали и победили. Это большая победа. Надеюсь, она позволит всем нашим молодым игрокам сделать шаг вперед.

Что касается удаления Акинфеева, думаю, что бы здесь ни было сказано... Все-таки, такое количество людей, было сложно услышать. Думаю, судья погорячился в этом эпизоде», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ». 0