Дмитрий Черышев: «Реал» в нынешнем виде не может решать высокие задачи

Главный тренер, бывший нападающий хихонского «Спортинга» и сборной Россиипрокомментировал домашнюю победунад(1:0) в

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«ЦСКА очень грамотно оборонялся. Сумел забить гол, стал действовать компактно и играть на контратаках. В этом залог успеха армейцев. Причем нельзя сказать, что "Реал" недооценил соперника. Просто мадридцы в нынешнем виде не могут решать высокие задачи. Лукас Васкес, Дани Себальос пока не готовы к уровню "Реала". Идет становление новой команды и нужно время на это.

Можно много критиковать отдельных игроков. Но на такие матчи, как с "Барселоной", "Реалом" дополнительно настраиваться не нужно. Против грандов включаются дополнительные силы и футболисты, в том числе, молодые, начинают прогрессировать. Гончаренко? Он не гений. Виктор просто хороший тренер», — цитирует Черышева «Спорт-Экспресс». 0