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    Дмитрий Черышев: «Реал» в нынешнем виде не может решать высокие задачи

    Реал Мадрид ЦСКА Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Главный тренер «Нижнего Новгорода», бывший нападающий хихонского «Спортинга» и сборной России Дмитрий Черышев прокомментировал домашнюю победу ЦСКА над мадридским «Реалом» (1:0) в Лиге чемпионов.

    Дмитрий Черышев
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    «ЦСКА очень грамотно оборонялся. Сумел забить гол, стал действовать компактно и играть на контратаках. В этом залог успеха армейцев. Причем нельзя сказать, что "Реал" недооценил соперника. Просто мадридцы в нынешнем виде не могут решать высокие задачи. Лукас Васкес, Дани Себальос пока не готовы к уровню "Реала". Идет становление новой команды и нужно время на это.

    Можно много критиковать отдельных игроков. Но на такие матчи, как с "Барселоной", "Реалом" дополнительно настраиваться не нужно. Против грандов включаются дополнительные силы и футболисты, в том числе, молодые, начинают прогрессировать. Гончаренко? Он не гений. Виктор просто хороший тренер», — цитирует Черышева «Спорт-Экспресс». 0

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