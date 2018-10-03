Каррера: У каждой команды своя тактика. «Спартак» не умеем играть как ЦСКА

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча второго тура группового этапа Лиги Европы против, а также прокомментировал победув Лиге чемпионов над(1:0).

«Все, кто тренируется в общей группе, смогут сыграть. Естественно, помимо Кутепова, Жиго и Педро Роши. Что касается матча с "Ростовом", это был странный матч. Суть не в схеме. Нелегко играть с командой, которая плотно обороняется. Безусловно, мы совершили некие ошибки. У нас есть время сегодня-завтра на подготовку. Подумаю, что будет лучше для "Спартака".

Когда нет позитивных результатов, команда находится в состоянии волнения. Моя задача — дать понять команде, что прошлые результаты остались в прошлом, нужно исправлять ошибки. Именно так я и настраиваю команду.

Считаю ли, что нужно брать пример с ЦСКА, который обыграл "Реал"? Каждая команда играет по-своему, у каждой команды свой состав, каждая команда по-своему подходит к любому сопернику, исходя из имеющихся игроков. В моей команде есть игроки, которые любят играть в футбол. Мы не умеем обороняться в нашей штрафной все 90 минут. Мы стараемся играть так, чтобы затруднить в том числе жизнь соперника», — цитирует Карреру «Чемпионат».

Напомним, «Спартак» примет «Вильярреал» 4 октября. Матч начнется в 22:00 по московскому времени. 0