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    Головин не спас «Монако» от разгрома в Дортмунде

    «Боруссия» Д — «Монако»: счет матча 3:0, обзор голов

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    Дортмундская «Боруссия» уверенно обыграла «Монако» 3:0 в матче второго тура Лиги чемпионов.

    Пако Алькасер
    Пако Алькасер
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    Все мячи были забиты во втором тайме. Сначала на 51-й минуте Витсель отобрал мяч на чужой половине поля, прокинул его на ход Санчо, а тот отпасовал вперед на Якоба-Брунн Ларсена. Нападающий выскочил один на один с голкипером и переиграл его. 1:0.

    На 69-й минуте хозяева могли удвоить преимущество — Ройса уронили в штрафной. К «точке» подошел Пако Алькасер, мощно пробил, но мяч угодил в перекладину.

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    Впрочем, спустя всего 3 минуты Алькасер сумел реабилитироваться. Ройс сделал точный пас на Алькасера, тот на замахе «положил» Субашича и закатил мяч в пустые ворота. 2:0.

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    • На последних минутах сумел отметиться голом уже и сам Марко Ройс. Ларсен прострелил низом к дальней штанге, где Ройс в полном одиночестве сумел переправить мяч в сетку ворот. 3:0.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа A
    «Боруссия» Д (Германия) — «Монако» 3:0 (0:0, 3:0)
    «Боруссия»: Бюрки, Аканджи, Диалло, Пишчек, Загаду, Санчо (Филипп, 84), Дилэйни (Вайгль, 65), Вольф (Ларсен, 46), Витцель, Ройс, Пако Алькасер«Монако»: Бенальо (Субашич, 45), Глик, Жемерсон, Сидибе, Раджи, Силла (Грансир, 70), Тилеманс, Ахолу, Головин (Шадли, 77), Хенрихс, ФалькаоГолы: 1:0 — 51 Ларсен, 2:0 — 72 Пако Алькасер, 3:0 — 90 Ройс

    Отметим, до 77-й минуты на поле в майке «Монако» играл Александр Головин, но никаких опасных моментов с его участием не было.

    В турнирной таблице ЛЧ группы A лидируют «Атлетико» и «Боруссия» — у них по 6 очков. Соответственно, «Брюгге» и «Монако» — с нулями.

    В третьем туре группы A 24 октября «Брюгге» сыграет с «Монако», а «Боруссия» — с «Атлетико». 0

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