«Боруссия» Д — «Монако»: счет матча 3:0, обзор голов

Все мячи были забиты во втором тайме. Сначала на 51-й минуте Витсель отобрал мяч на чужой половине поля, прокинул его на ход Санчо, а тот отпасовал вперед на Якоба-Брунн Ларсена. Нападающий выскочил один на один с голкипером и переиграл его. 1:0.
На 69-й минуте хозяева могли удвоить преимущество — Ройса уронили в штрафной. К «точке» подошел Пако Алькасер, мощно пробил, но мяч угодил в перекладину.
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Впрочем, спустя всего 3 минуты Алькасер сумел реабилитироваться. Ройс сделал точный пас на Алькасера, тот на замахе «положил» Субашича и закатил мяч в пустые ворота. 2:0.
На последних минутах сумел отметиться голом уже и сам Марко Ройс. Ларсен прострелил низом к дальней штанге, где Ройс в полном одиночестве сумел переправить мяч в сетку ворот. 3:0.
Отметим, до 77-й минуты на поле в майке «Монако» играл Александр Головин, но никаких опасных моментов с его участием не было.
В турнирной таблице ЛЧ группы A лидируют «Атлетико» и «Боруссия» — у них по 6 очков. Соответственно, «Брюгге» и «Монако» — с нулями.
В третьем туре группы A 24 октября «Брюгге» сыграет с «Монако», а «Боруссия» — с «Атлетико». 0