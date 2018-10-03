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    Бекао: «Реал» владел преимуществом невероятное количество времени

    ЦСКА Лига чемпионов Реал Мадрид Календарь Лиги чемпионов
    Бразильский защитник ЦСКА Родриго Бекао прокомментировал победу армейского клуба над мадридским «Реалом» в группе Лиги чемпионов со счетом 1:0.

    Родриго Бекао
    Родриго Бекао
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    «Удивительные ощущения! Мы понимали, как непросто придётся. Сила соперника была видна всем. Было очень трудно. "Реал" владел преимуществом какое-то невероятное количество времени. Но все же мы победили. Это заслуга всей команды.

    Против кого было сложнее обороняться? Да против всех нападающих: Бензема, Асенсио, Мариано. Никогда не думал, что однажды сыграю против такой команды», — цитирует бразильца «Спорт-Экспресс».

    В настоящий момент москвичи возглавляют группу G, набрав четыре очка, тогда как «Реал» идет следом, отставая на один пункт. Столько же очков имеет «Рома». 0

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