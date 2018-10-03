Бекао: «Реал» владел преимуществом невероятное количество времени

Родриго Бекао
ПФК ЦСКА
«Удивительные ощущения! Мы понимали, как непросто придётся. Сила соперника была видна всем. Было очень трудно. "Реал" владел преимуществом какое-то невероятное количество времени. Но все же мы победили. Это заслуга всей команды.
Против кого было сложнее обороняться? Да против всех нападающих: Бензема, Асенсио, Мариано. Никогда не думал, что однажды сыграю против такой команды», — цитирует бразильца «Спорт-Экспресс».
В настоящий момент москвичи возглавляют группу G, набрав четыре очка, тогда как «Реал» идет следом, отставая на один пункт. Столько же очков имеет «Рома». 0