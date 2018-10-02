Сток Сити — Болтон Уондерерс. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (02.10.2018)

Составы команд:
«Сток Сити»: Джек Батлэнд, Эрик Питерс, Эшли Уильямс, Мартинс Бруно Инди, Куко Мартина, Джо Аллен, T.Ince, Саидо Бераино, Боян Кркич, Ryan Woods, B.Afobe.
«Болтон Уондерерс»: Remi Matthews, J.Hobbs, P.Olkowski, Марк Уилсон, Jonathan Grounds, J.Lowe, Erhun Oztumer, Уилл Бакли, C.Noone, Joseph Williams, Джош Мадженнис.
Предыдущий матч соперников: «Болтон Уондерерс» — «Сток Сити» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0