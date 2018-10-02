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    Джеко сыграет в атаке «Ромы» в матче ЛЧ против «Виктории»

    «Рома» — «Виктория» Пльзень: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны стартовые составы итальянcкой «Ромы» и чешской «Виктории» в матче Лиги чемпионов.

    Эдин Джеко
    Эдин Джеко
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    «Рома»: Ольсен, Жезус, Фасио, Коларов, Флоренци, Кристанте, Нзонзи, Ундер, Пеллегрини, Клюйверт, Джеко.

    «Виктория» Пльзень: Козачик, Гейда, Лимберски, Ржезник, Губник, Прохазка, Грошовски, Горшава, Земан, Коваржик, Крменчик.

    Матч начнется в 22:00 мск. Главный арбитр — Павел Рачковски (Польша).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Котировки букмекеров на матч: 1.31 — 5.56 — 10.50. Эксперты LiveSport.Ru предлагают сделать ставку с коэффициентом 1.95. На что — читайте в прогнозе.

    За ходом матча, статистикой и коэффициентами можно следить здесь. 0

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