«Рома» — «Виктория» Пльзень: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы итальянcкой «Ромы» и чешской «Виктории» в матче Лиги чемпионов.

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«Рома»: Ольсен, Жезус, Фасио, Коларов, Флоренци, Кристанте, Нзонзи, Ундер, Пеллегрини, Клюйверт, Джеко.

«Виктория» Пльзень: Козачик, Гейда, Лимберски, Ржезник, Губник, Прохазка, Грошовски, Горшава, Земан, Коваржик, Крменчик.

Матч начнется в 22:00 мск. Главный арбитр — Павел Рачковски (Польша).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Котировки букмекеров на матч: 1.31 — 5.56 — 10.50. Эксперты LiveSport.Ru предлагают сделать ставку с коэффициентом 1.95. На что — читайте в прогнозе.

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