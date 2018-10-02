«Рома» — «Виктория» Пльзень: счет матча 5:0, обзор голов

Первый гол в матче был забит уже на 4 минуте. Коларов отпасовал на Джеко, тот вбежал в штрафную и пробил низом в дальний угол. 1:0.
2:0 стало за 5 минут до конца тайма. Юндер справа отдал на Джеко, он прокинул мяч вперед и следом вколотил его в ворота.
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Третий гол в ворота чехов влетел на 64-й минуте. Пеллегрини справа отдал на ход Юндеру, тот сходу пробил в дальний угол ворот. 3:0.
На 73-й минуте счет стал 4:0. Снова Пеллегрини отдал острый пас на Юндера, тот пробил, вратарь отразил, но на добивании первым оказался Клюйверт.
На последней минуте Джеко оформил хет-трик. Флоренци от углового флажка навесил на штрафную, где Джеко головой переправил мяч в сетку ворот. 5:0.
В группе G лидирует ЦСКА с 4 очками. «Рома» вторая — 3, столько же у «Реала». «Виктория» на последнем месте — 1 очко.
В третьем туре ЦСКА сыграет в Риме с «Ромой», «Реал» дома примет «Викторию». Игры пройдут 23 октября. 0