«Рома» — «Виктория» Пльзень: счет матча 5:0, обзор голов

Итальянскаяодержала уверенную победу 5:0 над чешскойв матче второго тура Лиги чемпионов.

Эдин Джеко UEFA 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Первый гол в матче был забит уже на 4 минуте. Коларов отпасовал на Джеко, тот вбежал в штрафную и пробил низом в дальний угол. 1:0.

2:0 стало за 5 минут до конца тайма. Юндер справа отдал на Джеко, он прокинул мяч вперед и следом вколотил его в ворота.

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Третий гол в ворота чехов влетел на 64-й минуте. Пеллегрини справа отдал на ход Юндеру, тот сходу пробил в дальний угол ворот. 3:0.

На 73-й минуте счет стал 4:0. Снова Пеллегрини отдал острый пас на Юндера, тот пробил, вратарь отразил, но на добивании первым оказался Клюйверт.

На последней минуте Джеко оформил хет-трик. Флоренци от углового флажка навесил на штрафную, где Джеко головой переправил мяч в сетку ворот. 5:0.

Футбол. Лига чемпионов. Группа G «Рома» (Италия) — «Виктория» (Пльзень, Чехия) 5:0 (2:0, 3:0) «Рома»: Ольсен, Жезус, Фасио, Коларов (Пеллегрини, 74), Флоренци, Кристанте, Нзонзи, Ундер (Дзаньоло, 74), Пеллегрини (Шик, 74), Клюйверт, Джеко«Виктория»: Козачик, Гейда, Лимберски, Ржезник, Губник, Прохазка, Грошовски, Горшава (Коларж, 64), Земан (Экпай, 71), Коваржик, Крменчик (Ржезничек, 78)Голы: 1:0 — 3 Джеко, 2:0 — 40 Джеко, 3:0 — 64 Ундер, 4:0 — 73 Клюйверт, 5:0 — 90 ДжекоПредупреждения: Гейда (51), Шик (88)

В группе G лидирует ЦСКА с 4 очками. «Рома» вторая — 3, столько же у «Реала». «Виктория» на последнем месте — 1 очко.

В третьем туре ЦСКА сыграет в Риме с «Ромой», «Реал» дома примет «Викторию». Игры пройдут 23 октября. 0