ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никола ВлашичЛЧ. ЦСКА выиграл у «Реала», «МанСити» одолел «Хоффенхайм», ничья «Лиона» и «Шахтера»
  • 23:53
    • ЦСКА удержал победу над «Реалом» при 70 тысячах зрителей
  • 00:42
    • Акинфеев получил две желтые карточки за одну минуту
  • 00:01
    • «Манчестер Юнайтед» и «Валенсия» голов не забили
  • 23:52
    • «Лион» отыгрался со счета 0:2 в матче с «Шахтером»
  • 23:51
    • «Бавария» и «Аякс» победителя не определили
    Все новости спорта

    «Рома» разгромила «Викторию» в мате Лиги чемпионов

    «Рома» — «Виктория» Пльзень: счет матча 5:0, обзор голов

    Лига чемпионов Футбол Италии Рома Календарь Лиги чемпионов
    Итальянская «Рома» одержала уверенную победу 5:0 над чешской «Викторией» в матче второго тура Лиги чемпионов.

    Эдин Джеко
    Эдин Джеко
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Первый гол в матче был забит уже на 4 минуте. Коларов отпасовал на Джеко, тот вбежал в штрафную и пробил низом в дальний угол. 1:0.

    2:0 стало за 5 минут до конца тайма. Юндер справа отдал на Джеко, он прокинул мяч вперед и следом вколотил его в ворота.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Третий гол в ворота чехов влетел на 64-й минуте. Пеллегрини справа отдал на ход Юндеру, тот сходу пробил в дальний угол ворот. 3:0.

    На 73-й минуте счет стал 4:0. Снова Пеллегрини отдал острый пас на Юндера, тот пробил, вратарь отразил, но на добивании первым оказался Клюйверт.

    На последней минуте Джеко оформил хет-трик. Флоренци от углового флажка навесил на штрафную, где Джеко головой переправил мяч в сетку ворот. 5:0.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа G
    «Рома» (Италия) — «Виктория» (Пльзень, Чехия) 5:0 (2:0, 3:0)
    «Рома»: Ольсен, Жезус, Фасио, Коларов (Пеллегрини, 74), Флоренци, Кристанте, Нзонзи, Ундер (Дзаньоло, 74), Пеллегрини (Шик, 74), Клюйверт, Джеко«Виктория»: Козачик, Гейда, Лимберски, Ржезник, Губник, Прохазка, Грошовски, Горшава (Коларж, 64), Земан (Экпай, 71), Коваржик, Крменчик (Ржезничек, 78)Голы: 1:0 — 3 Джеко, 2:0 — 40 Джеко, 3:0 — 64 Ундер, 4:0 — 73 Клюйверт, 5:0 — 90 ДжекоПредупреждения: Гейда (51), Шик (88)

    В группе G лидирует ЦСКА с 4 очками. «Рома» вторая — 3, столько же у «Реала». «Виктория» на последнем месте — 1 очко.

    В третьем туре ЦСКА сыграет в Риме с «Ромой», «Реал» дома примет «Викторию». Игры пройдут 23 октября. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Дело Роналду: пока только на словах
  • 21/09/2018 в 16:34
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — «Шальке»
  • 1.60
  • Сегодня в 19:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли «Локомотив» первую победу в Лиге чемпионов?
  • «Локомотив» — «Шальке». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Реабилитируются ли парижане за поражение от «Ливерпуля»?
  • «Пари Сен-Жермен» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Что покажет «Наполи» против машины Клоппа?
  • «Наполи» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Барселона» Футбол Примера. «Барселона» не справилась с «Атлетиком», безголевое мадридское дерби,Подробности матчей седьмого тура чемпионата Испании Вчера в 00:100
  • 21:47
    • «Манчестер Сити» вырвал победу у «Хоффенхайма»
  • 21:46
    • Хет-трик Дибалы принес «Ювентусу» победу над «Янг Бойз»
  • 21:41
    • Джеко сыграет в атаке «Ромы» в матче ЛЧ против «Виктории»
    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» Футбол АПЛ. «Челси» упустил победу над «Ливерпулем», «МЮ» проиграл «Вест Хэму», «МанСити» победил «Брайтон»Подробности матчей седьмого тура чемпионата Англии Вчера в 00:080
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Ставка на фаворитов
  • 2.98
    •
  • 00:57
    • Гончаренко отметил игру ЦСКА в защите
  • 00:41
    • Лопетеги заявил о невезении в матче с ЦСКА
  • 00:32
    • «Саутгемптон» завоевал последнюю путевку в 1/8 финала Кубка лиги
    «Спартак» — «Ростов» Футбол РПЛ. «Спартак» уступил «Ростову», «Зенит» проиграл «Анжи»Обзор матчей девятого тура российской Премьер-лиги 01/10/2018 в 21:380
  • 21:31
    • Лукаку выйдет в старте «МЮ» в игре против «Валенсии»
  • 20:54
    • Еськов рассудит «Зенит» и «Краснодар»
  • 20:23
    • Нападающий «Локомотива» пропустит матч с «Шальке»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие