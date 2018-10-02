«Ювентус» — «Янг Бойз»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

«Ювентус» и «Янг Бойз» назвали стартовые составы на матч 2 тура Лиги чемпионов в группе H.

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«Ювентус»: Шченсны, Бонуччи, Бенатия, Алекс Сандро, Бардзальи, Пьянич, Куадрадо, Матюиди, Бернардески, Манджукич, Дибала.

Криштиану Роналду дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов.

«Янг Бойз»: фон Балльмос, фон Берген, Камара, Бенито, Шик, Соу, Саного, Бертоне, Фасснахт, Сулеймани, Оаро.

Матч начнется в 19:55 по московскому времени. Главный судья — россиянин Сергей Карасев.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры считают таринцев явными фаворитами. На их победу коэффициент около 1.2. Ничья котируется в 7.4, победа гостей из Берна — 17.

Эксперты LiveSport.Ru дали свой прогноз на матч «Ювентус» — «Янг Бойз», предложив ставку с коэффициентом 1.62.

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