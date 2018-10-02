Халл Сити — Лидс. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (02.10.2018)

Составы команд:
«Халл Сити»: D.Marshall, Эрик Лихай, Reece Burke, Камил Гросицки, Jackson Irvine, T.Kane, J.Bowen, M.Henriksen, Stephen Kingsley, C.Martin, Tommy Elphick.
«Лидс»: Bailey Peacock-Farrell, Luke Ayling, Barry Douglas, Liam Cooper, Ezgjan Alioski, Tyler Roberts, Samuel Saiz, Понтус Янссон, Jack Harrison, Кевин Филлипс, M.Klich.
Предыдущий матч соперников: «Халл Сити» — «Лидс» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0