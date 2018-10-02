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    «Халл Сити» — «Лидс». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Халл Сити — Лидс. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (02.10.2018)

    Футбол Англии Халл Сити
    В 21:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Халл Сити» — «Лидс».

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    Составы команд:

    «Халл Сити»: D.Marshall, Эрик Лихай, Reece Burke, Камил Гросицки, Jackson Irvine, T.Kane, J.Bowen, M.Henriksen, Stephen Kingsley, C.Martin, Tommy Elphick.

    «Лидс»: Bailey Peacock-Farrell, Luke Ayling, Barry Douglas, Liam Cooper, Ezgjan Alioski, Tyler Roberts, Samuel Saiz, Понтус Янссон, Jack Harrison, Кевин Филлипс, M.Klich.

    Предыдущий матч соперников: «Халл Сити» — «Лидс» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0

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