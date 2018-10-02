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    ЦСКА обыгрывает «Реал» после первого тайма

    ЦСКА — «Реал Мадрид»: счет 1:0 после первого тайма

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    Московский ЦСКА в «Лужниках» обыгрывает мадридский «Реал» в матче Лиги чемпионов 1:0 после первого тайма.

    Никола Влашич (в центре)
    Никола Влашич (в центре)
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    Счет в игре был открыт уже на второй минуте. Кроос сделал неаккуратный пас на своей половине поля, Влашич мяч перехватил, ворвался в штрафную и мощно пробил в угол ворот.

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    При этом игра проходит с общим преимуществом «Реала». Самый опасный момент у ворот Игоря Акинфеева возник на 28-й минуте, когда Каземиро после флангового прохода попал в штангу.

    В концовке тайма Бензема головой пробил в перекладину.

    Текущие коэффициенты букмекеров: 2.35 — 3.12 — 3.25.

    За ходом встречи можно следить тут. 0

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