ЦСКА — «Реал Мадрид»: счет 1:0 после первого тайма

Никола Влашич (в центре)
uefa.com
Счет в игре был открыт уже на второй минуте. Кроос сделал неаккуратный пас на своей половине поля, Влашич мяч перехватил, ворвался в штрафную и мощно пробил в угол ворот.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
При этом игра проходит с общим преимуществом «Реала». Самый опасный момент у ворот Игоря Акинфеева возник на 28-й минуте, когда Каземиро после флангового прохода попал в штангу.
В концовке тайма Бензема головой пробил в перекладину.
Текущие коэффициенты букмекеров: 2.35 — 3.12 — 3.25.