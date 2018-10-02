ЦСКА — «Реал Мадрид»: счет 1:0 после первого тайма

Московскийв «Лужниках» обыгрывает мадридскийв матче Лиги чемпионов 1:0 после первого тайма.

Никола Влашич (в центре) uefa.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Счет в игре был открыт уже на второй минуте. Кроос сделал неаккуратный пас на своей половине поля, Влашич мяч перехватил, ворвался в штрафную и мощно пробил в угол ворот.

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При этом игра проходит с общим преимуществом «Реала». Самый опасный момент у ворот Игоря Акинфеева возник на 28-й минуте, когда Каземиро после флангового прохода попал в штангу.

В концовке тайма Бензема головой пробил в перекладину.

Текущие коэффициенты букмекеров: 2.35 — 3.12 — 3.25.

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