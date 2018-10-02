Доходы «Барселоны» превысили миллиард долларов

Доходыпо итогам сезона 2017/18 достигли 1,05 миллиарда долларов, информирует пресс-служба клуба.

«Сине-гранатовые» стали первым в истории спорта клубом, доходы которого достигли этой отметки.

Согласно прогнозам, в следующем сезоне этот показатель составит 1,105 миллиарда долларов (960 миллионов евро), а стратегический план развития клуба предполагает рост доходов до 1 миллиарда евро к 2021 году.

При этом расходы клуба по итогам минувшего сезона составили 1,017 миллиарда долларов, операционная прибыль — 37 миллионов, прибыль за вычетом налогов — 15 миллионов.

Сумма задолженности «Барселоны» на 30 июня текущего года — 181,3 миллиона долларов. 0