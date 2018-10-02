Доходы «Барселоны» превысили миллиард долларов

Руководители «Барселоны»
fcbarcelona.com
«Сине-гранатовые» стали первым в истории спорта клубом, доходы которого достигли этой отметки.
Согласно прогнозам, в следующем сезоне этот показатель составит 1,105 миллиарда долларов (960 миллионов евро), а стратегический план развития клуба предполагает рост доходов до 1 миллиарда евро к 2021 году.
При этом расходы клуба по итогам минувшего сезона составили 1,017 миллиарда долларов, операционная прибыль — 37 миллионов, прибыль за вычетом налогов — 15 миллионов.
Сумма задолженности «Барселоны» на 30 июня текущего года — 181,3 миллиона долларов. 0