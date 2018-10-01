Варан: Нас ждет встреча с сильным соперником, и надо быть готовыми на все сто процентов

Защитник «Реала»поделился ожиданиями от предстоящего матча св рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«После победы летом на чемпионате мира этот стадион всегда будет для меня особенным. Нас ждет встреча Лиги чемпионов с сильным соперником, и нам надо быть готовыми на все сто процентов.

Мы знаем, на что мы способны. У нас превосходная команда, полный состав, и мы знаем, что мы можем обыграть любого.

Не секрет, что носить футболку "Реала" — само по себе достаточный источник мотивации. Каждый сезон перед нами встают все более серьезные задачи. Я молод, но в этой команде опыта хватает с избытком», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0