ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюСлов не подобрать. «МЮ» катится вниз
  • 19:30
    • ЦСКА одолел «Салават Юлаев»
  • 18:30
    • Каннуников сыграет в атаке «Крыльев» против «Рубина»
  • 17:00
    • Кучеров, Малкин и Овечкин вошли в топ-10 игроков по версии НХЛ
  • 16:17
    • Черчесов уважает решение Акинфеева
  • 13:02
    • Акинфеев завершил карьеру в сборной России
    Все новости спорта

    Варан: Нас ждет встреча с сильным соперником, и надо быть готовыми на все сто процентов

    Реал Мадрид Футбол Испании Лига чемпионов ЦСКА Футбол России Календарь Лиги чемпионов
    Защитник «Реала» Рафаэль Варан поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

    Рафаэль Варан
    Рафаэль Варан
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «После победы летом на чемпионате мира этот стадион всегда будет для меня особенным. Нас ждет встреча Лиги чемпионов с сильным соперником, и нам надо быть готовыми на все сто процентов.

    Мы знаем, на что мы способны. У нас превосходная команда, полный состав, и мы знаем, что мы можем обыграть любого.

    Не секрет, что носить футболку "Реала" — само по себе достаточный источник мотивации. Каждый сезон перед нами встают все более серьезные задачи. Я молод, но в этой команде опыта хватает с избытком», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Реал» начинает скучать по Роналду
  • Вчера в 19:56
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Реал»
  • 1.95
  • Завтра в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бьем рискованно и точно
  • «Сельта» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 6.60
    •
  • Сдержит ли «Спартак» оборону СКА?
  • «Спартак» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Когда память играет на пользу
  • «Ювентус» — «Янг Бойз». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фрагмент матча Футбол «Ростов» победил на классе: падение «Спартака» продолжаетсяРеакция спортивных СМИ на очередное фиаско красно-белых 02:330
  • 13:16
    • Головин, Дзагоев и Дзюба вызваны в сборную России
  • 11:31
    • Липпи завершит карьеру после сборной Китая
  • 10:56
    • Зидан может войти в руководство «Ювентуса»
    «Зенит» — «Анжи» Футбол Семак навел порядок в раздевалке, но игру «Зениту» не поставилСенсационное поражение питерцев от «Анжи» — в нашем обзоре прессы Вчера в 23:220
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Рубин» против аутсайдера, битва лидеров КХЛ
  • 3.91
    •
  • 20:31
    • «Тамбов» обыграл курский «Авангард» и возглавил таблицу ФНЛ
  • 20:16
    • Лопетеги: У ЦСКА хорошая серия, нас ждет серьезное испытание
  • 19:59
    • Варан: Нас ждет встреча с сильным соперником, и надо быть готовыми на все сто процентов
    Фотогалерея «Спартак» — «Ростов» 0:1В Москве «Спартак» проиграл «Ростову» в матче 9-го тура РПЛ. Лучшие фото Вчера в 21:31
  • 10:26
    • Будущее Сироткина в Формуле-1 под вопросом
  • 09:57
    • «Челси» хочет продать Морату
  • 09:43
    • Касаткина, Потапова и Гаспарян поднялись в рейтинге WTA
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие