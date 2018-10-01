Чалов вызван в молодежную сборную России

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе сназвал состав команды на два ближайших отборочных матча Евро-2019, сообщает официальный сайт РФС.

Вратари: Александр Максименко («Спартак»), Александр Мелихов («Томь»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Лео Гогличидзе («Нижний Новгород»), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба — «Спартак»), Никита Калугин («Сочи»), Михаил Лысов («Локомотив»), Виталий Стежко («Пюник»), Никита Чернов (ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Зелимхан Бакаев («Арсенал»), Аяз Гулиев, Александр Зуев (оба — «Ростов»), Илья Жигулев («Урал»), Игорь Коновалов («Рубин»), Олег Ланин («Крылья Советов»), Владислав Пантелеев («Спартак»), Роман Тугарев («Локомотив»), Даниил Фомин («Нижний Новгород»).

Нападающие: Георгий Мелкадзе («Спартак»), Федор Чалов (ЦСКА).

Сборной России предстоит провести два матча отбора на Евро-2019: 12 октября в Туле против Македонии и 16 октября в австрийском Санкт-Пельтене против Австрии. 0