«Рубин» вырвал победу у «Крыльев Советов»

В матче девятого тура Российской Премьер-Лиги казанскийодержал домашнюю победу над самарскими— 2:1.

Счет в матче на 27-й минуте открыл полузащитник казанской команды Вячеслав Подберёзкин, забив гол с передачи нападающего Сердара Азмуна.

Отыгрались самарцы в начале второго тайма — на 49-й минуте форвард Максим Канунников сравнял счет, получив передачу защитника Никиты Чичерина.

В компенсированное время встречи победный гол забил Сердар Азмун.

«Рубин» набрал 14 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» с 7 очками — на 15-й строчке.