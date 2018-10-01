«Рубин» вырвал победу у «Крыльев Советов»

Счет в матче на 27-й минуте открыл полузащитник казанской команды Вячеслав Подберёзкин, забив гол с передачи нападающего Сердара Азмуна.
Отыгрались самарцы в начале второго тайма — на 49-й минуте форвард Максим Канунников сравнял счет, получив передачу защитника Никиты Чичерина.
В компенсированное время встречи победный гол забил Сердар Азмун.
«Рубин» набрал 14 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» с 7 очками — на 15-й строчке.
РПЛ. 9-й тур
«Рубин» (Казань) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:1 (1:0)
Голы: Подберезкин, 27 (1:0). Канунников, 49 (1:1). Азмун, 90+4 (2:1)«Рубин» (Казань): И.А.Коновалов, Устинов, Гранат, Сесар Навас, Уремович, Байрамян (Кудряшов, 77), И.Коновалов, Камболов, Подберезкин (Могилевец, 60), Полоз (Бухаров, 64), Азмун«Крылья Советов» (Самара): Конюхов, Чичерин, Самарджич (Башкиров, 43), Надсон, Рохель, Зотов (Тигиев, 90+2), Мияйлович, Антон, Ланин, Молло (Соболев, 86), КанунниковПредупреждения: Предупреждения: Самарджич, 38. Камболов, 65