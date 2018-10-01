ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матча«Ростов» победил на классе: падение «Спартака» продолжается
  • 11:31
    • Липпи завершит карьеру после сборной Китая
  • 10:56
    • Зидан может войти в руководство «Ювентуса»
  • 10:26
    • Будущее Сироткина в Формуле-1 под вопросом
  • 09:57
    • «Челси» хочет продать Морату
  • 09:43
    • Касаткина, Потапова и Гаспарян поднялись в рейтинге WTA
    Все новости спорта

    «Рубин» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция начнется в 19:30

    Рубин — Крылья Советов: смотреть онлайн, прямая трансляция (01.10.2018)

    РПЛ Футбол России Рубин Крылья Советов Календарь РФПЛ
    В 19:30 в чемпионате России по футболу начнётся матч «Рубин» — «Крылья Советов».

  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!

    Последний матч между собой: «Рубин» — «Крылья Советов» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Рубин» — «Крылья Советов». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ростов» победил на классе: падение «Спартака» продолжается
  • 02:33
    •
  • Прогноз
  • «Рубин» — «Крылья Советов»
  • 2.18
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Салават Юлаев» против ЦСКА. Ждем не слишком результативную битву грандов КХЛ
  • «Салават Юлаев» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Подтвердит ли «Рубин» статус фаворита?
  • «Рубин» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Бьем рискованно и точно
  • «Сельта» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 6.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фотогалерея «Спартак» — «Ростов» 0:1В Москве «Спартак» проиграл «Ростову» в матче 9-го тура РПЛ. Лучшие фото Вчера в 21:31
  • 00:26
    • Каррера: Стыдиться нужно команде, которая не выкладывается, но не нам
  • 20:56
    • «Спартак» в Москве проиграл «Ростову»
  • 11:14
    • Хачанов стартовал с победы в Пекине
    «Реал» и «Атлетико» провели интенсивное дерби, но голов не забили Футбол «Реал» начинает скучать по РоналдуРеакция прессы на матч «Реал» — «Атлетико» Вчера в 19:560
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Рубин» против аутсайдера, битва лидеров КХЛ
  • 3.91
    •
  • 10:47
    • У «Челси» будет новый капитан
  • 10:15
    • Погребняк: Для меня важно продолжать играть в футбол
  • 09:23
    • Донской потерял две строчки в рейтинге АТР
    «Спартак» — «Ростов» Футбол РПЛ. «Спартак» уступил «Ростову», «Зенит» проиграл «Анжи»Обзор матчей девятого тура российской Премьер-лиги Вчера в 21:010
  • 09:13
    • Макарова без шансов уступила Мугурусе в Пекине
  • 08:45
    • Гвардиола отстранил Менди от тренировок за бой Поветкина
  • 08:28
    • Леброн Джеймс дебютировал за «Лейкерс»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие