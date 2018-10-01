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    Рассказов: Мы пытались забить, но где-то ошиблись, пропустили контратаку

    Спартак Ростов РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Защитник «Спартака» Николай Рассказов прокомментировал матч девятого тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

    Николай Рассказов
    Николай Рассказов
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    «Контролировали мяч, пытались идти в атаку. К сожалению, опять долго перекатывали мяч. Очередная игра без моментов. Они выбежали в контратаку и забили, в итоге — 0:1.

    Изменение схемы не было тяжело принять, все было как обычно. Играли в четыре защитника, периодически опорники опускались.

    "Ростов" ничем не удивил, все прекрасно знали, как они будут играть. Мы пытались забить, но где-то ошиблись, пропустили контратаку.

  • «Спартак» — «Ростов» 0:1
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    • Неприятно, когда команда не выигрывает, все это обсуждают, все об этом пишут — что у нас нет моментов, что играем плохо.

    Наша задача допускать меньше провалов, постараться выиграть следующий матч с "Вильярреалом". Да, "Спартак" проигрывает, но для меня этот отрезок положительный — это опыт для меня.

    Терри был на игре, да, я видел. Но к нам он не заходил, ни с кем не общался. Нужен ли он? Не перешел — значит не нужен», — сказал Рассказов изданию Sportbox.ru.

    Напомним, спартаковцы после девяти туров занимают пятое место в турнирной таблице, заработав 15 очков. 0

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