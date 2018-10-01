Рассказов: Мы пытались забить, но где-то ошиблись, пропустили контратаку

Защитник «Спартака»прокомментировал матч девятого тура РПЛ против(0:1).

«Контролировали мяч, пытались идти в атаку. К сожалению, опять долго перекатывали мяч. Очередная игра без моментов. Они выбежали в контратаку и забили, в итоге — 0:1.

Изменение схемы не было тяжело принять, все было как обычно. Играли в четыре защитника, периодически опорники опускались.

"Ростов" ничем не удивил, все прекрасно знали, как они будут играть. Мы пытались забить, но где-то ошиблись, пропустили контратаку.

Неприятно, когда команда не выигрывает, все это обсуждают, все об этом пишут — что у нас нет моментов, что играем плохо.

Наша задача допускать меньше провалов, постараться выиграть следующий матч с "Вильярреалом". Да, "Спартак" проигрывает, но для меня этот отрезок положительный — это опыт для меня.

Терри был на игре, да, я видел. Но к нам он не заходил, ни с кем не общался. Нужен ли он? Не перешел — значит не нужен», — сказал Рассказов изданию Sportbox.ru.

Напомним, спартаковцы после девяти туров занимают пятое место в турнирной таблице, заработав 15 очков. 0