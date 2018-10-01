Погребняк: Для меня важно продолжать играть в футбол

Нападающийзаявил, что перешел в екатеринбургский клуб не из-за денег.

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«Мотивация очень простая — хочу продолжить играть в футбол. За эти пять месяцев, что прошли после травмы, я очень соскучился по игре. Я хочу еще играть, доказывать свою состоятельность. Надеюсь, еще одержать победы вместе с "Уралом", забить за эту команду голы.

У меня уже не будет денежного стимула. Мне уже далеко за тридцать, а потому миллионов в валюте мне уже не заработать. Так что для меня просто важно продолжать играть в футбол», — цитирует ветерана «Спорт-Экспресс».

34-летний форвард присоединился к «шмелям» 29 августа, подписав однолетний контракт. Прошлым клубом Погребняка был «Тосно». 0