Навас: Игру рукой видели все, кроме судьи и Канунникова

Капитан «Рубина»прокомментировал домашнюю победу над, добытую на 94-й минуте (2:1).

«Победа на последних секундах — это всегда огромное счастье. Перед этим был момент, когда судья не назначил пенальти.

Там была стопроцентная рука. Я отчетливо видел. Ее видели все, кроме судьи. И может еще Максим Канунников, который уверял меня, что все было нормально.

Нам очень нужна была эта победа. Вся команда билась за этот результат. Сегодня очень многое не получалось, но гол в концовке перекрыл все.

Был ли офсайд у Канунникова в моменте с голом? Думаю, что нет. Там все произошло очень быстро.

Сейчас у нас хорошая позиция. Мы на шестом месте и впереди игра дома с "Уралом". Мы хотим быть как можно выше, но нужно идти к этому постепенно.

Следующая игра будет очень сложной. Надо хорошо поработать на неделе», — приводит слова Наваса «Спорт-Экспресс». 0