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    Навас: Игру рукой видели все, кроме судьи и Канунникова

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    Капитан «Рубина» Сесар Навас прокомментировал домашнюю победу над «Крыльями Советов», добытую на 94-й минуте (2:1).

    Сесар Навас
    Сесар Навас
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    «Победа на последних секундах — это всегда огромное счастье. Перед этим был момент, когда судья не назначил пенальти.

    Там была стопроцентная рука. Я отчетливо видел. Ее видели все, кроме судьи. И может еще Максим Канунников, который уверял меня, что все было нормально.

    Нам очень нужна была эта победа. Вся команда билась за этот результат. Сегодня очень многое не получалось, но гол в концовке перекрыл все.

    Был ли офсайд у Канунникова в моменте с голом? Думаю, что нет. Там все произошло очень быстро.

    Сейчас у нас хорошая позиция. Мы на шестом месте и впереди игра дома с "Уралом". Мы хотим быть как можно выше, но нужно идти к этому постепенно.

    Следующая игра будет очень сложной. Надо хорошо поработать на неделе», — приводит слова Наваса «Спорт-Экспресс». 0

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