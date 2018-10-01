Лопетеги: У ЦСКА хорошая серия, нас ждет серьезное испытание

Главный тренер «Реала»поделился ожиданиями от матча сво 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Завтра нас ждет серьезное испытание. ЦСКА играет дома, но с какими бы трудностями мы ни столкнулись, надо будет найти им решение с теми футболистами, что у нас есть.

У ЦСКА хорошая серия, команда неплохо смотрелась в первом матче в Лиге чемпионов. У соперника восстановились важные игроки, в том числе [Хердюр] Магнуссон.

Понятно, чем больше моментов мы завтра создадим, тем с большей вероятностью забьем. Некоторые наши лидеры не прилетели в Москву из-за травм.

К тому же не знаем, как будет играть ЦСКА — в четыре или пять защитников. Есть вопросы, которые предстоит решить.

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Я не сомневаюсь в Одриосоле. Он был травмирован, восстановился, снова получил травму, но когда понадобятся его услуги, он будет играть.

Винисиус — молодой парень, но у него яркое будущее. Он движется в верном направлении, и когда мы посчитаем, что он нам поможет, мы воспользуемся его услугами, что относится и ко всем остальным игрокам.

Почему не приехал Серхио Рамос? У меня есть диалог с любым футболистом. Рамос провел много минут в чемпионате. А нам нужны свежие игроки на протяжении всего сезона. Это было мое решение.

Психологически мы в прекрасном состоянии и с нетерпением ждем гимна Лиги чемпионов. Хотим идти дальше, улучшать результаты»? — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0