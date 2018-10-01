Колодин шокирован уходом Акинфеева из сборной России

Бывший защитник сборной Россиипрокомментировал решение вратаря ЦСКАзавершить карьеру в национальной команде.

Ранее официальный сайт армейцев опубликовал обращение голкипера к болельщикам сборной России, в котором 32-летний вратарь объявил о завершении карьеры в команде.

«Я шокирован его уходом. Акинфеев уже более десяти лет — бесспорный номер один нашей сборной.

Считаю, Игорь мог бы и дальше играть. Ему всего 32. Для вратаря это вообще не возраст. Они могут играть и до 40.

Кто может заменить Акинфеева? У нас хватает сильных вратарей. Но Акинфеев — один такой. Видимо, Игорь захотел сделать как Зидан: уйти на пике.

Хорошо, что Акинфеев продолжит выступать за ЦСКА. Уверен, он еще несколько лет будет играть за армейцев», — приводит слова Колодина «Российская газета». 0