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    Колодин шокирован уходом Акинфеева из сборной России

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    Бывший защитник сборной России Денис Колодин прокомментировал решение вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева завершить карьеру в национальной команде.

    Денис Колодин
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    Ранее официальный сайт армейцев опубликовал обращение голкипера к болельщикам сборной России, в котором 32-летний вратарь объявил о завершении карьеры в команде.

  • Акинфеев завершил карьеру в сборной России
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    • «Я шокирован его уходом. Акинфеев уже более десяти лет — бесспорный номер один нашей сборной.

    Считаю, Игорь мог бы и дальше играть. Ему всего 32. Для вратаря это вообще не возраст. Они могут играть и до 40.

    Кто может заменить Акинфеева? У нас хватает сильных вратарей. Но Акинфеев — один такой. Видимо, Игорь захотел сделать как Зидан: уйти на пике.

    Хорошо, что Акинфеев продолжит выступать за ЦСКА. Уверен, он еще несколько лет будет играть за армейцев», — приводит слова Колодина «Российская газета». 0

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