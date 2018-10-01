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    Камболов: Почему на мне такие пенальти назначают, а в другую сторону — нет?

    Рубин Крылья Советов РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов после сегодняшнего матча 9-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:1) признался, что недоволен работой главного судьи Кирилла Левникова.

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    Напомним, на 90-й минуте игры при счете 1:1 мяч после удара Сердара Азмуна попал в руку защитнику самарцев Надсона, но судья не увидел нарушения в этом эпизоде.

    «Мне показалось, что там была чистая рука. Я стоял по прямой и мне видно было. Вроде бы кто-то из наших смотрел эпизод уже после игры и сказали, что это точно был пенальти и чистое удаление.

    Судья говорил, что мяч попал в тело. Он в очередной раз подтверждает свою квалификацию. Тоже самое было в матче с "Ростовом".

    Почему на мне такие пенальти назначают, а в другую сторону — нет?! Все судьи по-разному трактуют схожие моменты. Я не знаю отчего это зависит.

    Это очень важная победа. Да, что-то не получалось. Но сегодня на поле была команда. Мы бились и боролись друг за друга и верили, что можем вырвать победу», — цитирует игрока «БИЗНЕС Online». 0

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