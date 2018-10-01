Гулиев: Не хотели перегореть, настрой на «Спартак» был у всех

Полузащитник «Ростова»подвел итоги матча девятого тура чемпионата России против

Напомним, что «Спартак» уступил «Ростову» со счетом 0:1. Единственный гол забил Александр Зуев.

«Реализовали моменты. А так — дисциплинированно играли в обороне и за счет этого не дали ничего забить "Спартаку".

Неэмоционален? Наверное, неправильно будет мне сейчас ходить и радоваться. Все-таки не чужая мне команда.

Не хотели перегореть. Настрой был у всех. Думаю, удалось. Если бызаил, не праздновал бы. Неправильно это. Зачем праздновать гол в ворота команды, которая тебя вырастила?

Да, читал о том, что у "Спартака" есть опция моего выкупа. Не знаю, есть ли она. "Ростов" меня вроде только подписал. Думаю — вряд ли.

Возможно, "Ростов" по итогам сезона будет выше "Спартака". Но не факт. Считаете, что мы — аутсайдеры?

"Ростов" поменялся за два года. Сейчас идем хорошо, в верхней части таблицы. Пока что так. Постараемся там закрепиться, пусть нас считают лидерами.

Карпин был спокоен, как обычно. У него перед каждой игрой одинаковый настрой», — приводит слова игрока Sportbox.ru. 0