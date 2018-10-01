Гончаренко доволен последними изменениями в ЦСКА

Главный тренер ЦСКАподелился ожиданиями от матча против «Реала» в Лиге чемпионов.

«Онопко сказал, что "Реал" без Роналду опаснее, чем с ним? Команда находится в поиске атакующей игры. Они распределили атакующую нагрузку на остальных игроков. Нельзя говорить, что они стали сильнее, потому что Роналду много забивал. Но более сплоченными, может, и стали.

Это лучший момент, чтобы сыграть с "Реалом"? Может, вы и правы. Но молодые футболисты "Реала" ждут своего шанса. Учитывая, сколько игр у них сейчас было, лидеры получили отдых. Может, это им даже пойдет на пользу. Но доля правды в том, что это лучший момент, чтобы сыграть против них, есть.

Можно сказать, что мы находимся на первой ступеньке становления команды. Мне очень нравится, что у нас происходит. Мы заменили всех наших ветеранов, нашли молодых и дерзких футболистов. Думаю, мы нашли оптимальное сочетание нашей команды. Возможно, даже есть небольшой уклон в сторону атаки.

Что касается перехода на схему с четырьмя защитниками после травмы Магнуссона, это связано не с травмами, а с тем, что надо делать новые шаги, чтобы придать новую жизнь команде.

Нам так удобнее выставлять футболистов для атакующей игры. А что касается завтрашнего матча, хорошо, когда у тебя есть несколько рабочих схем игры», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат». 0