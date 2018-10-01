ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матча«Ростов» победил на классе: падение «Спартака» продолжается
  • 13:02
    • Акинфеев завершил карьеру в сборной России
  • 14:10
    • КХЛ назвала лучших игроков недели
  • 13:52
    • «Локомотив» и «Шальке» рассудят англичане, «Спартак» и «Вильярреал» — немцы
  • 13:16
    • Головин, Дзагоев и Дзюба вызваны в сборную России
  • 11:31
    • Липпи завершит карьеру после сборной Китая
    Все новости спорта

    Чанов назвал возможного преемника Акинфеева в сборной

    ЦСКА Сборная России Футбол России
    Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о решении Игоря Акинфеева завершить выступления за сборную России.

    Вячеслав Чанов и Игорь Акинфеев
    Вячеслав Чанов и Игорь Акинфеев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Это решение принято Игорем не спонтанно, а взвешенно. Я пока не разговаривал с ним, не хочу трогать перед матчем с "Реалом", но я примерно понимаю причины. С ЦСКА Акинфеев переподписал контракт на четыре года — а там посмотрим.

    32 года — лучший возраст для вратаря? Думаю, мы немного неправильно считаем. В истории футбола часто было так, что рано начинающие ребята все время играют на пределе. Где-то заканчивается нервная энергия. Те, кто начинал позже, как в добрые советские годы, когда место в воротах доверяли в 25 лет, тянули подольше.

  • Акинфеев завершил карьеру в сборной России
  • Читайте по теме

    • На сегодняшней день место в основе сборной заслуживает Лунев, это видно по игре. Да, он порой ошибается, порой чего-то не хватает. Равноценная ли это замена? В сборной все когда-то начинают. Я знаю характер и манеру игры Лунева, и на данный момент эти факторы позволяют надеяться. К сожалению, такие, как Акинфеев и Яшин, рождаются не каждый день», — приводит слова Чанова «Чемпионат». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Оренбург» разогрел армейцев перед матчем с «Реалом»
  • 29/09/2018 в 01:55
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Реал»
  • 1.95
  • Завтра в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Салават Юлаев» против ЦСКА. Ждем не слишком результативную битву грандов КХЛ
  • «Салават Юлаев» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Подтвердит ли «Рубин» статус фаворита?
  • «Рубин» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Бьем рискованно и точно
  • «Сельта» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 6.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Барселона» Футбол Примера. «Барселона» не справилась с «Атлетиком», безголевое мадридское дерби,Подробности матчей седьмого тура чемпионата Испании 00:140
  • 09:57
    • «Челси» хочет продать Морату
  • 09:43
    • Касаткина, Потапова и Гаспарян поднялись в рейтинге WTA
  • 08:57
    • «Ювентусу» интересен полузащитник «Боруссии» Д
    «Спартак» — «Ростов» Футбол РПЛ. «Спартак» уступил «Ростову», «Зенит» проиграл «Анжи»Обзор матчей девятого тура российской Премьер-лиги Вчера в 21:010
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Рубин» против аутсайдера, битва лидеров КХЛ
  • 3.91
    •
  • 13:36
    • Чанов назвал возможного преемника Акинфеева в сборной
  • 13:27
    • Медведев вышел во второй круг турнира в Токио
  • 11:14
    • Хачанов стартовал с победы в Пекине
    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» Футбол АПЛ. «Челси» упустил победу над «Ливерпулем», «МЮ» проиграл «Вест Хэму», «МанСити» победил «Брайтон»Подробности матчей седьмого тура чемпионата Англии Вчера в 20:200
  • 20:56
    • «Спартак» в Москве проиграл «Ростову»
  • 10:47
    • У «Челси» будет новый капитан
  • 10:15
    • Погребняк: Для меня важно продолжать играть в футбол
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие