Чанов назвал возможного преемника Акинфеева в сборной

Бывший тренер вратарей ЦСКАподелился мнением о решениизавершить выступления за сборную России.

«Это решение принято Игорем не спонтанно, а взвешенно. Я пока не разговаривал с ним, не хочу трогать перед матчем с "Реалом", но я примерно понимаю причины. С ЦСКА Акинфеев переподписал контракт на четыре года — а там посмотрим.

32 года — лучший возраст для вратаря? Думаю, мы немного неправильно считаем. В истории футбола часто было так, что рано начинающие ребята все время играют на пределе. Где-то заканчивается нервная энергия. Те, кто начинал позже, как в добрые советские годы, когда место в воротах доверяли в 25 лет, тянули подольше.

На сегодняшней день место в основе сборной заслуживает Лунев, это видно по игре. Да, он порой ошибается, порой чего-то не хватает. Равноценная ли это замена? В сборной все когда-то начинают. Я знаю характер и манеру игры Лунева, и на данный момент эти факторы позволяют надеяться. К сожалению, такие, как Акинфеев и Яшин, рождаются не каждый день», — приводит слова Чанова «Чемпионат». 0