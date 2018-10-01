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    Каррера: Стыдиться нужно команде, которая не выкладывается, но не нам

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    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение от «Ростова» (0:1) в домашнем матче 9-го тура чемпионата России.

    Массимо Каррера
    Массимо Каррера
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    «Это футбол. Нужно работать, быть позитивными. Стараться работать над ошибками, чтобы избегать их в дальнейшем. Надо смотреть вперед, чтобы встать с колен.

    Этот в матч в прошлом, мы думаем о следующем. В футболе, увы, не всегда можно побеждать. Нужно спокойно работать без каких-либо левых мыслей.

    Нужно работать. Работать над тем, что мы делаем на поле. Улучшать игру и физические кондиции. Работать над ошибками, чтобы не совершать их в будущем. Я решил поменять схему, потому что были свободные зоны между линиями.

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    • Что? Нам надо стыдиться, потому что мы проиграли? Мы работаем ради побед, но не всегда получается побеждать. Порой надо принимать поражения.

    Мы стараемся выходить на поле, чтобы побеждать. Порой получается, порой — нет. Я считаю, что стыдиться нужно команде, которая не выкладывается.

    Но я не могу жаловаться на труд команды сегодня. Так что я считаю, что слово "стыд" здесь неуместно.

    Попов мог перевернуть игру. Потому что около штрафной были пространства. У Ивелина хороший удар, я думал, он сможет использовать момент. Иначе он не вышел бы на поле.

    Да, знал, что "Зенит" потерял очки, я смотрел этот матч. Но другие команды меня не интересуют. Я должен решать проблемы, которые есть в моей команде.

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    • Да, нам сложно показывать нашу игру. Я стараюсь понять причины, работаю ради этого. Что мешает? Мы медленно работаем с мячом.

    Кто-то не берет на себя ответственность, чтобы отдать решающую передачу. Игрок на поле ощущает давление, о котором вы говорите.

    Не знаю, играл ли кто-то из вас, но на поле есть определенное волнение. Нам надо отложить эти мысли, мнения, что нам надо стыдиться, и думать о футболе.

    Безусловно, Еременко хороший игрок. Мы ждем, когда он будет готов. Думаю, только поле скажет, оправдает ли он эти ожидания.

    Мы намного больше расстроены в связи с тем, не можем радовать болельщиков. Они платят за билеты и имеют право свистеть или уходить до финального свистка.

    Зуев, от которого мы отказались, забил победный гол? Я не то, что отказался от него. Здесь просто у него не было места, и он пошел играть в другую команду», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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