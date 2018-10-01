Каррера: Стыдиться нужно команде, которая не выкладывается, но не нам

Главный тренер «Спартака»прокомментировал поражение от(0:1) в домашнем матче 9-го тура чемпионата России.

«Это футбол. Нужно работать, быть позитивными. Стараться работать над ошибками, чтобы избегать их в дальнейшем. Надо смотреть вперед, чтобы встать с колен.

Этот в матч в прошлом, мы думаем о следующем. В футболе, увы, не всегда можно побеждать. Нужно спокойно работать без каких-либо левых мыслей.

Нужно работать. Работать над тем, что мы делаем на поле. Улучшать игру и физические кондиции. Работать над ошибками, чтобы не совершать их в будущем. Я решил поменять схему, потому что были свободные зоны между линиями.

Что? Нам надо стыдиться, потому что мы проиграли? Мы работаем ради побед, но не всегда получается побеждать. Порой надо принимать поражения.

Мы стараемся выходить на поле, чтобы побеждать. Порой получается, порой — нет. Я считаю, что стыдиться нужно команде, которая не выкладывается.

Но я не могу жаловаться на труд команды сегодня. Так что я считаю, что слово "стыд" здесь неуместно.

Попов мог перевернуть игру. Потому что около штрафной были пространства. У Ивелина хороший удар, я думал, он сможет использовать момент. Иначе он не вышел бы на поле.

Да, знал, что "Зенит" потерял очки, я смотрел этот матч. Но другие команды меня не интересуют. Я должен решать проблемы, которые есть в моей команде.

Да, нам сложно показывать нашу игру. Я стараюсь понять причины, работаю ради этого. Что мешает? Мы медленно работаем с мячом.

Кто-то не берет на себя ответственность, чтобы отдать решающую передачу. Игрок на поле ощущает давление, о котором вы говорите.

Не знаю, играл ли кто-то из вас, но на поле есть определенное волнение. Нам надо отложить эти мысли, мнения, что нам надо стыдиться, и думать о футболе.

Безусловно, Еременко хороший игрок. Мы ждем, когда он будет готов. Думаю, только поле скажет, оправдает ли он эти ожидания.

Мы намного больше расстроены в связи с тем, не можем радовать болельщиков. Они платят за билеты и имеют право свистеть или уходить до финального свистка.

Зуев, от которого мы отказались, забил победный гол? Я не то, что отказался от него. Здесь просто у него не было места, и он пошел играть в другую команду», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0