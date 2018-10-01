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    Бердыев: Мне не видно было — была рука у Канунникова или нет

    Рубин Крылья Советов РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев высказал мнение о победе над «Крыльями Советов» (2:1) в матче девятого тура чемпионата России.

    Курбан Бердыев
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    «До игры предполагал, что будет сложный матч. "Крылья" хорошо закрывались. Мне не видно было — была рука у Канунникова или нет. Сложно судить. Но показалось, что была.

    Когда соперник начала играть в 4 защитника, у нас сразу пошло. К сожалению, когда они пропустили, то опять в 5 защитников встали. Хорик в этой ситуации хуже справлялся. А мы справа очень много подавали.

    Новое сочетание тройки защитников? Ну это не новое сочетание. Мы в нему возвращаемся. Это оптимальный состав. Кто у нас лучше проходит недельный цикл, тот и играет.

    Мы рады, что игроки вызываются в сборную. Думаю, последуют приглашения и другим игрокам. Этот период важен, чтобы что-то наиграть, а у нас четыре человека основного состава отсутствуют, и мы не можем наиграть оборону и атаку.

    Но еще раз повторюсь, что мы рады», — приводит слова Бердыева «БИЗНЕС Online».

    Напомним, «Рубин» с 14 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице, а «Крылья Советов» расположились на 15-й строчке, имея в активе семь очков. 0

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