Бердыев: Мне не видно было — была рука у Канунникова или нет

Главный тренер «Рубина»высказал мнение о победе над(2:1) в матче девятого тура чемпионата России.

«До игры предполагал, что будет сложный матч. "Крылья" хорошо закрывались. Мне не видно было — была рука у Канунникова или нет. Сложно судить. Но показалось, что была.

Когда соперник начала играть в 4 защитника, у нас сразу пошло. К сожалению, когда они пропустили, то опять в 5 защитников встали. Хорик в этой ситуации хуже справлялся. А мы справа очень много подавали.

Новое сочетание тройки защитников? Ну это не новое сочетание. Мы в нему возвращаемся. Это оптимальный состав. Кто у нас лучше проходит недельный цикл, тот и играет.

Мы рады, что игроки вызываются в сборную. Думаю, последуют приглашения и другим игрокам. Этот период важен, чтобы что-то наиграть, а у нас четыре человека основного состава отсутствуют, и мы не можем наиграть оборону и атаку.

Но еще раз повторюсь, что мы рады», — приводит слова Бердыева «БИЗНЕС Online».

Напомним, «Рубин» с 14 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице, а «Крылья Советов» расположились на 15-й строчке, имея в активе семь очков. 0