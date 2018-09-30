ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе Моуринью«МЮ» проиграл борьбу за чемпионство уже в сентябре
  • 23:45
    • «Интер» одержал победу над «Кальяри»
  • 23:38
    • «Реал» разошелся миром с «Атлетико»
  • 22:52
    • «Лион» сыграл вничью с «Нантом»
  • 21:52
    • «Байер» в Леверкузене уступил дортмундской «Боруссии»
  • 21:31
    • «Севилья» на выезде победила «Эйбар»
    Все новости спорта

    «Уэска» — «Жирона»: онлайн-трансляция начнется в 13:00

    Уэска — Жирона: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.09.2018)

    Примера Футбол Испании Уэска Жирона Календарь Примеры
    В 13:00 в испанской Примере начнётся матч «Уэска» — «Жирона».

  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!

    Последний матч между собой: «Жирона» — «Уэска» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Жирона»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Уэска» — «Жирона». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лопетеги не удается сделать «Реал» сильным
  • 27/09/2018 в 20:10
    •
  • Прогноз
  • «Леванте» — «Алавес»
  • 3.30
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» продлит в Каспийске свою серию разгромных побед
  • «Анжи» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Фиалки» увяли ненадолго
  • «Фиорентина» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
  • Удастся ли «Динамо» не попасть на рога «быкам» в Краснодаре?
  • «Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Барселона» Футбол Примера. «Барселона» не справилась с «Атлетиком», безголевое мадридское дерби,Подробности матчей седьмого тура чемпионата Испании Вчера в 23:450
  • 20:55
    • «Локомотив» вырвал победу у «Ахмата»
  • 20:08
    • Дубль Неймара помог ПСЖ разгромить «Ниццу»
  • 19:59
    • Бразильские волейболисты — первые финалисты ЧМ-2018
    ЦСКА — «Оренбург» Футбол РПЛ. ЦСКА победил в Оренбурге, «Локо» дожал «Ахмат», «Зенит» в гостях у «Анжи»Обзор матчей девятого тура российской Премьер-лиги Вчера в 21:100
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Победы «Барселоны» и «Сити»
  • 2.58
    •
  • 23:17
    • ВАДА не приветствовало Россию с распростёртыми объятиями, заявил Паунд
  • 22:40
    • Семин: Фернандеш — наш лучший игрок, хочу, чтобы он остался
  • 22:25
    • Эдер: Смолов и Фарфан травмированы, но я готов к нагрузке
    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» Футбол АПЛ. «Челси» упустил победу над «Ливерпулем», «МЮ» проиграл «Вест Хэму», «МанСити» победил «Брайтон»Подробности матчей седьмого тура чемпионата Англии Вчера в 21:300
  • 19:22
    • «Барселона» ушла от поражения в матче с «Атлетиком»
  • 19:16
    • Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Хаддерсфилдом»
  • 19:10
    • «Арсенал» переиграл «Уотфорд» в Лондоне
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие