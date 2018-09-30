Терри возглавил молодежную команду «Челси»

Бывший игроквозглавил молодежную команду клуба (U-23), сообщает Mirror.

По информации издания, 37-летний экс-защитник лондонского клуба на посту тренера будет зарабатывать 800 тысяч фунтов в год.

В тренерском штабе он заменит Джоди Моррисса, который перешел в «Дерби Каунти», возглавляемый Фрэнком Лэмпардом.

Напомним, в сентябре Джон был близок к переходу в московский «Спартак». Экс-капитан «Челси» заявил, что принял решение отказаться от подписания контракта с «красно-белыми» после совещания с семьей.

Терри выступал за основную команду «Челси» с 1998 по 2017 год, после чего провел сезон в составе «Астон Виллы». 0