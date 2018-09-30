Глушаков и Ещенко вновь сыграют за «молодежку» «Спартака»

Денис Глушаков
ФК «Спартак»
Напомним, что отстраненные главным тренером «красно-белых» Массимо Каррерой от работы с основной командой Глушаков и Ещенко 22 сентября уже сыграли в матче молодежного первенства с ЦСКА. Тогда «Спартак» добился победы со счетом 2:1, а оба футболиста отыграли все 90 минут.
Матч молодежных команд «Спартака» и «Ростова» пройдет на стадионе «Академии "Спартак". Начало — в 12:00 по московскому времени.
👤 Состав дубля #Спартак’а на матч с @rostovfc: Шитов, Ещенко, Актисов, Мохбалиев, Сазонов, Глушаков (к), Маркитесов, Бакалюк, Данилин, Лопатин, Прошляков.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 30 сентября 2018 г.
👥 Запасные: Поплевченков, Ярусов, Горбулин, Моргунов, Литвинов, Репях, Еременко, Сунгатулин.#СпартакМРостовМ pic.twitter.com/accbbGumwg