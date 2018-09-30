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    «Спартак» — «Ростов»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

    Спартак — Ростов: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.09.2018)

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    В 19:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Спартак» — «Ростов».

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    Последний матч между собой: «Спартак» — «Ростов» 2:0 (полная статистика встреч).

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