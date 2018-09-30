Вандерсон и Ари сыграют в атаке «Краснодара» в матче с «Динамо»

Футболисты «Краснодара»
ФК «Краснодар»
Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 16:30 мск. Главный арбитр встречи — Роман Галимов.
«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Каборе, Классон, Мамаев, Вандерсон, Ари.
Запасные: Синицын, Адамов, Шишкин, Фьолусон, Стоцкий, Перейра, Окриашвили, Куэва, Сулейманов.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Хольмен, Рауш, Соу, Теттех, Жоаозиньо, Кардозу, Луценко.
Запасные: Лещук, Морозов, Соснин, Темников, Терехов, Москвичёв, Панченко, Марков.