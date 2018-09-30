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    Вандерсон и Ари сыграют в атаке «Краснодара» в матче с «Динамо»

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    «Краснодар» и московское «Динамо» объявили стартовые составы на матч девятого тура российской Премьер-лиги.

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    Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 16:30 мск. Главный арбитр встречи — Роман Галимов.

    «Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Каборе, Классон, Мамаев, Вандерсон, Ари.

    Запасные: Синицын, Адамов, Шишкин, Фьолусон, Стоцкий, Перейра, Окриашвили, Куэва, Сулейманов.

    «Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Хольмен, Рауш, Соу, Теттех, Жоаозиньо, Кардозу, Луценко.

    Запасные: Лещук, Морозов, Соснин, Темников, Терехов, Москвичёв, Панченко, Марков.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0

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