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    «Краснодар» разгромил «Динамо», Классон оформил дубль

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    Московское «Динамо» потерпело гостевое поражение от «Краснодара» (0:3) в матче 9-го тура чемпионата России.

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    Хозяева открыли счет на 18-й минуте. Рамирес вырезал подачу с левого фланга. Ари не смог пробить головой, но мяч от спины Шуньича отскочил обратно к форварду, который пробил точно под перекладину.

    В добавленное к первому тайму время Ари ворвался в штрафную «Динамо», выдержал паузу и покатил мяч на радиус штрафной, а Виктор Классон в касание пробил в верхний угол ворот.

    Счет стал крупным на 55-й минуте. Вандерсон на фланге качнул Шуньича и навесил в штрафную, Классон головой пробил в нижний угол — Шунин дотянулся до мяча, но спасти команду не сумел.

    После этого матча «Краснодар» с 19 очками поднялся на 2-е место, а «Динамо» с 10 очками — на 11-й строке таблицы.

    РПЛ. 9-й тур
    «Краснодар» — «Динамо» (Москва) — 3:0 (2:0)
    Голы: Ари, 18 (1:0). Классон, 45+1 (2:0). Классон, 55 (3:0)«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Каборе, Мамаев (Перейра, 70), Вандерсон Масиэл (Стоцкий, 67), Ари, Классон (Куэва, 73)«Динамо» (Москва): Шунин, Хольмен, Рыков, Шуньич, Козлов, Тетте, Соу (Соснин, 70), Жоаузинью, Кардозу, Рауш, Луценко (Марков, 59. Терехов, 75)Предупреждения: Хольмен, 24. Шуньич, 35. Рыков, 42. Рауш, 70
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