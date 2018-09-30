«Краснодар» разгромил «Динамо», Классон оформил дубль

Московскоепотерпело гостевое поражение от(0:3) в матче 9-го тура чемпионата России.

Хозяева открыли счет на 18-й минуте. Рамирес вырезал подачу с левого фланга. Ари не смог пробить головой, но мяч от спины Шуньича отскочил обратно к форварду, который пробил точно под перекладину.

В добавленное к первому тайму время Ари ворвался в штрафную «Динамо», выдержал паузу и покатил мяч на радиус штрафной, а Виктор Классон в касание пробил в верхний угол ворот.

Счет стал крупным на 55-й минуте. Вандерсон на фланге качнул Шуньича и навесил в штрафную, Классон головой пробил в нижний угол — Шунин дотянулся до мяча, но спасти команду не сумел.

После этого матча «Краснодар» с 19 очками поднялся на 2-е место, а «Динамо» с 10 очками — на 11-й строке таблицы.