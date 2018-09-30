Ибрагимович оформил дубль в матче МЛС

одержал крупную победу надв очередном матче регулярного чемпионата МЛС со счетом 3:0.

Счет в матче был открыт на 4-й минуте матча. Автором гола стал нападающий «Гэлакси» Златан Ибрагимович. Швед реализовал одиннадцатиметровый удар.

В начале второго тайма Ибрагимович оформил дубль. Для 36-летнего Златана эти голы стали 19 и 20 в 24 матчах МЛС. Также на его счету 5 ассистов.

Стоит отметить, что швед вышел на второе место в гонке бомбардиров лиги. Лидирует в гонке венесуэльский форвард «Атланта Юнайтед» Джозеф Мартинес, забивший 30 мячей.

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