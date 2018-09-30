Матч ЦСКА — «Реал» обслужит румынская бригада арбитров

Румынская бригада арбитров во главе срассудит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА — «Реал», сообщает официальный сайт УЕФА.

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Его помощниками будут Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Дополнительными ассистентами рефери назначены Раду Петреску и Себастьян Колцеску. Четвертый судья — Раду Гингуляк.

Матч ЦСКА — «Реал» состоится во вторник, 2 октября, на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Российский арбитр Сергей Карасев обслужит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и швейцарским клубом «Янг Бойз».

Помощниками Карасева станут российские судьи Игорь Демешко и Алексей Лунев. Дополнительными ассистентами рефери назначены Сергей Иванов и Владимир Москалев. Четвертый судья — Антон Аверьянов.

Матч «Ювентус» — «Янг Бойз» тоже пройдет 2 октября и начнется в 19:55 мск. 0