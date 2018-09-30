Джикия: Игнашевич — невероятный человек

Защитникотметил спортивные и человеческие качества экс-футболистаи национальной команды

«Игнашевич. Вот кто поразил. Просто мое почтение. Супер вообще. Невероятный человек. Очень тепло ко мне отнесся, когда сейчас увиделись в сборной. Когда есть человек, которого ты можешь спросить, что делать в определенной ситуации, надо быть благодарным.

Могу ли себя представить в 39 на чемпионате мира?

Если в 39 вообще не закончу, это уже будет победой. Не знаю, слишком много времени, мне всего 24», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

Напомним, в январе 2018 года Джикия получил разрыв крестообразных связок колена в контрольном матче с китайским «Шанхай СИПГ». Футболист восстанавливался после повреждения более полугода. 0