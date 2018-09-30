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    «Бетис» — «Леганес»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Бетис — Леганес: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.09.2018)

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    В 21:45 в испанской Примере начнётся матч «Бетис» — «Леганес».

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    Последний матч между собой: «Леганес» — «Бетис» 3:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Бетис»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Бетис» — «Леганес». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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